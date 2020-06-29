Ruhi Dereli yeniden başkan

Haber: BMA

İYİ Parti, koronavirüs dolaysıyla ara verilen seçim takvimine yeniden start verdi. Hafta sonu Mudurnu İlçe Kongresi partililerin katılımı ile gerçekleşti. Kongreye katılan İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş, İlçe Başkanı Murat Güler, İl Yönetim Kurulu Üyesi emekli Çalışma Bakanlığı Müfettişi Yakup Balveren, Mudurnu İlçe Başkanı Ruhi Dereli birer konuşma yaparak kongrenin hayırlı olması temennisinde bulundular.

AKŞENER: “YORULMAK BİLMEDEN ÇALIŞACAĞIZ”

Kongrenin başında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in gönderdiği mesaj okundu. Akşener’in mesajında şu ifadeler yer aldı: “Türkiye’nin iyi ve cesur insanları, kıymetli yol arkadaşlarım; Kongreler siyaset hayatımızın toylarıdır. Toyunuzu saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Türk siyasetinin son 150 yılının birikimleriyle beslenen, milliyetçi, adaletli ve kalkınmacı yürüyüşümüz, yepyeni bir döneme giriyor. Ülkemizin bize her zamankinden daha çok ihtiyacı olduğu bir gerçek. Cumhuriyet tarihimizin en sorunlu dönemlerinden birini yaşıyoruz, karanlık bir girdaba doğru sürükleniyoruz. Böyle bir zamanda, tarihteki örneklerinden de biliyoruz ki, elini taşın altına koymaktan çekinmeyen cesurlar her daim göreve talip olmuş ve ülkemizi, milletimizi düzlüğe çıkarmışlardır. İşte bu dönemin cesur insanları da sizlersiniz. Hiçbir hesabın içinde değiliz, olmayacağız. Tek hesabımız var, o da milletimizi huzur ve refaha kavuşturmak. Bu uğurda ödenen bedeller, milletimizin yüzünde belirecek tebessümle ödüle dönüşecek. Buna inanın. Evlerde, okullarda, camilerde, işyerlerinde, sokaklarda bizi bekleyenler var. Bize inananlar var. Ne bu beklentiyi, ne de inancı boşa çıkarmamak için, başta şahsım olmak üzere, yorulmak bilmeden çalışacağız. Yunus Emre’nin dediği gibi; ‘Kader gayrete aşıktır.’ Cahit Zarifoğlu da ne güzel tamamlar bu sözü; ‘Takdir-i ezele teslimiz, ama gayrete de aşığız.’ Gayret bizden, takdir Allah’tan. Siz kıymetli yol arkadaşlarım, ‘Umulmadık bir yerlerden, umulmadık bir zamanda, milletin bağrından çıkıp gelen’ cesur insanlar; Kongrenizi bir kez daha selamlıyor, sizleri Allah’a emanet ediyorum.”

ÖRNEKBAŞ: “RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN KARŞISINA ASLANLAR GİBİ ÇIKTI”

Akşener’in mesajının okunmasının ardından sözü İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş aldı. İl Başkanı Örnekbaş konuşmasında, “2018 Haziran seçimlerinde genel başkanımız büyük bir özveri gösterdi. Başka liderleler aday olma cesaretini gösteremezken Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan’ın karşısına aslanlar gibi çıktı. Mücadelesini verdi. Allah nasip ederse hem Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hem de parlamento seçimlerinde iddialı olduğumuzu görüyorum. Bu sonuca ancak elbirliği ile mücadele ederek ulaşacağız. Hep birlikte başaracağız. Ruhi arkadaşımız Mudurnu’da güzel bir çalışma gerçekleştirdi. Yeni seçilen arkadaşlarımızla birlikte bu çalışmasını daha ileriye götüreceğine eminiz. Önümüzde gerçekleşecek seçimlerde Mudurnu iddiasını koyacaktır diye düşünüyorum. Burada üye ve delege arkadaşlarımıza bu konuda çok iş düşüyor. Bu süreçte biraz terleyeceğiz, alın teri dökmeden başarı sağlayabilmemiz mümkün değil. İdeallerimiz var, düşüncelerimiz var, bu memleketle ilgili hep birlikte partimizi iktidara taşıyabileceğimizi düşünüyorum” dedi.

BALVEREN: “BU TÜR ÇALIŞMALARIN KARŞISINDAYIZ”

İl Yönetim Kurulu Üyesi Yakup Balveren ise yaptığı konuşmada kıdem tazminatı ve sigortasız işçi çalıştırmanın önünü açan yasa tasarısı ile ilgili eleştirilerde bulundu. Balveren konuyla ilgili, “Pazartesi günü çalışma hayatı ile ilgili bir tasarı geliyor meclise. Bu tasarı bu haliyle geçerse 25 yaş altı ve 50 yaş üstü çalışanlar 10 günden az çalışırlarsa sigortaları yapılmayacak deniliyor. Daha evvelki dönemde işyeri denetlediğimizde çalışan kişinin sigortasız olduğunu gördüğümüzde 1 yıl 3 yıl sigortası yapılmazdı işverene sorduğumuzda daha deneme sürecinde denilirdi. Bu deneme süreleri bitmezdi. Bu konu hakkında değişiklik yapıldı. Şimdi bu 10 günlük çalışma konusuyla ilgili yine benzer bir durumla karşılaşılacak. Sigortasız işçiyi sorduğumuzda daha çalışmaya başlayalı 1 hafta oldu denilecek. Zaten 60 yaşına gelmeden emekli olma şansı yoktu. Şimdi 50 yaşını geçtiğinde sigortasız çalışmanın önü açılmış olacak. Bir de kıdem tazminatı ile ilgili bir durum var. Deniliyor ki çalışan işçiden ve işverenden belli oranlarda kesintiler yapılacak. İşçi işten çıktığında kıdem tazminatını alamayacak. Emekli olduktan sonra alabilecek. Emekli olduğunda da tazminatını hemen vermeyecek, ancak yüzde 25’înin verileceği, geri kalanının da maaşına yansıtılacağı söyleniyor. İYİ parti olarak çalışan işçilerimizin haklarını geri götüren bu tip tasarıların yasallaşmaması için İYİ parti olarak elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

DERELİ: “HER BİRİNİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Kongrede son olarak konuşan Mudurnu İlçe Başkanı Adayı Ruhi Dereli, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Yüksek bir katılımla bizlere destek verdiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Sayın İl Başkanımız Ahmet Örnekbaş’a, il yönetim kurulumuzun değerli yöneticilerine, merkez ilçe başkanımız Murat Güler ve yönetimine, Bolu Belediyesi Meclis Üyesi Suat Orhan’, CHP Mudurnu İlçe Başkanımız Sami Özdemir’e, önceki dönem CHP ilçe başkalarımızdan İsmail Yazgan’a, Taşkesti Belde başkanımız Nuri Ergül ve yönetimine Taşkesti Belediye Meclis üyemiz Fahrettin Ertuğrul’a ve siz değerli partililerimize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Coranavirüs tedbirleri kapsamında süre kısıtlaması olduğu için sözü uzatmadan her birinize teşekkür ediyorum.”

Konuşmaların ardından yapılan oylamalar sonucunda Ruhi Dereli tekrar İYİ Parti Mudurnu İlçe Başkanı seçildi.