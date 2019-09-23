Ruhsatsız silah operasyonu

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde 19 Eylül 2019 tarihinde “Silah ve Mühimmat Kaçakçılığına” yönelik olarak Mengen İlçesi Banaz köyünde ve Karabük ili Eskipazar ilçesi Sofular köyünde 2 şüphelinin evinde yapılan arama neticesinde; 1 adet 9 mm. Ruhsatsız Tabanca, 1 adet Ruhsatsız Kuru Sıkı Tabanca, 1 adet Ruhsatsız Havalı Tabanca, 10 adet Ruhsatsız Av Tüfeği, 2 adet Yivli Ruhsatsız Av Tüfeği, 67 adet Av Tüfeği Fişeği, 5 adet 9 mm. Tabanca Fişeği ele geçirildi. Şüpheliler hakkında Bolu İl Jandarma Komutanlığı tarafından yasal işlem başlatıldı.