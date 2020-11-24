Rus uyruklu tır alev aldı

Haber:Erdal Tanrıverdi

D-100 karayolunun Gerede İlçe girişi kısmında meydana gelen tır yangınında yolda seyir halinde bulunan Rus Plakalı tırın 06CB1535PP Plakalı dorsesi fren ısınması sonucu alev aldı. Durumu fark eden yoldaki diğer sürücüler itfaiye müdürlüğünün yangın ihbar hattını yangın ihbarında bulundu. Saat 07.20 'de 112 komuta merkezin den gelen dorse yangını ihbarına 4 dakika içinde müdahale eden Gerede Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangın söndürme çalışmaları sırasında D-100 Karayolunda bir kilometrelik kuyruk oluştu. Tır sürücüsü MarienLazarov ve çevredeki vatandaşlar yangını endişeli gözlerle seyretti.

Yangın söndürme çalışmalarının ardından araç enkazı çekici yardımıyla karayolu dışına alınarak trafik akışının normale dönmesi sağlandı. Sürücü Lazarov ise araç ve şahıs evraklarının denetlenmesi için Gerede İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü

Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2020, 12:31