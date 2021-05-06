Rusların Abant keyfi!

Haber: Ceylan Beykoz

İlimizin doğal güzelliklerinden biri olan Abant Tabiat Parkı, koronavirüs tedbirleri kapsamında sessizliğe gömüldü. Çıt çıkmayan Tabiat parkının keyfini rus turistler sürdü. Rusya’nın Türkiye uçuşu yasağından önce Türkiye’ye gelen NataliaAntonova ve SergeyMakeev, Akdeniz’de başladıkları seyahatlarine Bolu ile devam etti. Turistler, koronavirüs tedbirleri kapsamında sessizliğe gömülen Tabiat Parkında, güzel bir gün geçirdi. Salgın öncesinde, günde yerli ve yabancı binlerce kişiyi ağırlayan Abant’ın bu sessizliğe bürünen halinin tadını Antonova ve Makeev çıkardı.

Rusya’da Türkiye kelimesini duyan insanların aklına direkt deniz, kum, güneş geldiğini ama aslından bundan daha fazlası olduğunu belirtenSergeyMakeev, “Rusya'nın Türkiye'ye uçuş yasağı getirdiği tarihten önce İstanbul'a gittim. Oradan Antalya'ya geçtim. Fethiye'den başladığımız ve bir hafta süren mavi turun ardından şimdi Bolu'dayım. Bolu'ya ilk defa geldim fakat gördüğüm güzellikler karşısında büyülendim. Rusya'da Türkiye denildiğinde akıllara hep deniz, kum, güneş geliyor. Fakat Bolu'ya geldiğimde Türkiye'nin çok daha fazla doğal güzelliklere sahip olduğunu gördüm. Büyük dağlar, yeşil ormanlar, güzel göller olduğunu gördüm. Bolu'yu çok beğendim. Buradaki insanlar kışın Bolu'ya çok kar yağdığını ve başka güzelliklerin ortaya çıktığını söylüyorlar. Kışın da Bolu'ya gelmek için plan yapacağım” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Rusya'nın St. Petersburg kentinde yaşadığını belirten NataliaAntonova, Bolu’da gördüğü güzel yerlerden sonra Rusya’ya dönmenin çok zor olduğunu ve Bolu’yu arkadaşlarına anlatacağını belirtti.