Rusya ve Tataristan temsilcileri TSO’da

Haber: Aysun Beykoz

Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Mümessil Yardımcısı ve Rusya İhracat Merkezi Türkiye Temsilcisi Radik Gimatdinov ile Tataristan Cumhuriyeti Türkiye Temsilcisi Başdanışmanı Hakan Coşkun, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş’e bir ziyaret gerçekleştirdi. TSO Başkanı Türker Ateş’in Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Bolu Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Tolga Kaya ile birlikte kabul ettiği ziyarette karşılıklı olarak ticari işbirliği olanakları, ithalat, ihracatçılara ve yatırımcılara sağlanan kredi, finansman ve sigorta destek programları görüşüldü. TSO Başkanı Ateş ayrıca heyete Bolu ekonomisi, sektörleri, ihraç ürünleri ve önümüzdeki süreçteki yatırım olanakları hakkında bilgiler aktardı.

Konuk heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Başkan Türker Ateş, Rusya’nın gerek ülkemiz, gerekse ilimiz için önemli bir ticaret partneri olduğunu vurguladı. Başkan Türker Ateş, önümüzdeki süreçte Bolulu firmaların Rus şirketleriyle kalıcı uzun soluklu bir ticari işbirliği geliştirmek amacıyla, firmaların karşılıklı olarak bir araya gelip eşleştirileceği, yatırım, ihracat ve ithalat süreçlerinde iki taraf kurumları firmalara sağlanan desteklerin tanıtılacağı buluşmalar organize edilmesini öncelikler arasına alacaklarını kaydetti.

OSB VE GEÇİCİ DEPOLAMA TESİSİ ZİYARET EDİLDİ

TSO ziyareti sonrası konuk heyet Organize Sanayi Bölgesi’ne geçti. TSO Başkanı Türker Ateş ve OSB Müdürü Mustafa Gülen’in de eşlik ettiği ziyarette Başoğlu Kablo ve Çetinkaya İlaç firmaları ziyaret edildi. Ayrıca TSO tarafından MARKA desteğiyle yaptırılan geçici depolama tesisinde de incelemelerde bulunuldu. Başkan Türker Ateş, burada bölgesel ölçekte firmalara gümrüklü depolama konusunda sunulan olanakları tanıttı.