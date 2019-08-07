Rydell Poepon yeniden Boluspor’da

Haber: Esra Öztürk

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren ve dün 5 futbolcu ile resmi sözleşme imzalayarak gövde gösterisi yapan Boluspor, eski golcüsünü yeniden kadrosuna kattı. Daha önce kırmızı beyazlı formayı terleten ve geçtiğimiz sezon Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü’nde forma giyen Rydell Poepon bir sezon sonra yeniden Boluspor’a döndü. Golcü oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. Kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreninde açıklamalarda bulunan Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı, “2 sezon bizde oynayan ve çok başarılı olan, Türk futbolunun da tanıdığı Rydell Poepon ile 2 yıllık mukavele yaptık. Bolumuza hayırlı olsun. Geçen sene Poepon ile çok görüşme yapmıştık ama kulübün maliyet boyutlarından dolayı olmamıştı. Geçen sezon bu bölgede başarılı olamamıştık. Bir aydır da Poepon ile görüşüyorduk. Bizlere maddi yönden memnun olduğunu fakat Bolu’da bulduğu maneviyatı yaşamadığını söyledi. Poepon’a birçok takım talip olmasına rağmen tercihini bizden yana kullandı. Bu anlamda kendisine teşekkür ediyorum. Yeni bir heyecan, yeni bir teknik kadro, genç bir takım ve inşallah Poepon ilk yıldaki gücünü yeniden bizlere gösterecek. Bu transfer Bolumuza hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

“Bir sol bek bir de kaleci alacağız”

Transferlerin devam edeceğini ifade eden Başkan Çarıkçı “Bir sol bek bir kaleci belki birkaç tane de Boluspor’un para kazanacağı genç transferler yapacağız. Öncelikle bugün transferde sezon başı biraz mutsuzduk. Hem ulusal basında hem yerel basında hem de taraftarda takımın dağıldığına dair endişe vardı. Ama yönetim olarak Poepon transferi ile birlikte iyi bir takım kurduk. Genç bir takım kurduk. Tecrübeli üç futbolcu aldık. Kafamızda planladığımız kadroyu hem bütçe anlamında hem de takım anlamında kurmuş olduk. Hep beraber Boluspor olarak sezona iyi başlayacağız. Bir de sol bek kazandırırsak takımımıza transferi kapatacağız” şeklinde konuştu.

“Ait Olduğu Yerdeyim”

Başkan Çarıkçı’nın ardından açıklamalarda bulunan golcü futbolcu Rydell Poepon ise “Başkanımız en başta olmak üzere tüm yönetimimize bu şansı tekrar bana verdikleri için çok teşekkür ediyorum. Transfer sezonu boyunca sürekli konuştuk. Tabi ki başka takımlarda vardı benimle ilgilenen ama şuan kalbimin ait olduğu yerdeyim. Tekrar burada olmak çok güzel. Bolu benim zayıf noktam o yüzden hayır diyemezdim. Biraz belki süreç uzun sürmüştür ama tekrar burada olmak çok mutluluk verici. Burayla ilgili kararım tamamen hissiyatım maneviyatımla alakalıdır, başka şeyleri çok da konuşmadık. Benim için burada olmak tekrar evimde yuvamda olmak çok güzel” dedi.

“Taraftarla buluşmayı çok istiyorum”

Bir sezon sonra yeniden kırmızı beyazlı forma ile mücadele edecek olan Rydell Poepon “Taraftarın beni çok sevdiğini tabi ki biliyorum. Bu da kararımı vermekte yardımcı oldu. Bir an önce taraftarlarla buluşmayı çok istiyorum. Çünkü bende onları çok özledim” şeklinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2019, 16:16