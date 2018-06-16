Haber: BMA

24 Haziran seçimleri için kurulan Millet İttifakında yer alan Saadet Partisi(SP), sloganını “Değiştir” olarak belirledi. Saadet Partisi Bolu İl Başkanlığı da “Değiştir” sloganıyla birlikte 24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimleri için kolları sıvadı. Seçim çalışmaları kapsamında sahada vatandaşları ziyaret eden Saadet Partisi Bolu Milletvekilleri, sahada yaptıkları çalışmaların yanı sıra sosyal medyada yaptıkları çalışmalarla da dikkatleri çekiyor. Saadet Partisi tarafından hazırlanan “Geleceğin için #DEĞİŞTİR” adıyla yayınlanan videoda Saadet Partisi Bolu 1. Sıra Milletvekili Adayı İsa Sayın ve Saadet Partili gençler kamera karşısında ‘Kendin İçin Değiştir’ diyor. Videoda #Değiştir broşürlerini alan gençler Milletvekili Adayı İsa Sayın’ı arayıp kampanyanın ne olduğunu soruyor. İsa Sayın’da gençlerin sorusunu ve Saadet Partisi’nin neleri değiştireceğini anlatıyor. Kısa sürece binlerce kişinin izlediği video defalarca da paylaşılarak yayılmaya devam ediyor.