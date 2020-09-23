Saadet heyetinden Sarıcı’ya ziyaret

Haber: N. Halid Altundal

Saadet Partisi(SP) Bolu İl Başkanı İsa Sayın ve Merkez İlçe Başkanı İsa Aydın yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Bolu il Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı’yı makamında ziyarette etti. Ziyarette pandemi döneminde yeni eğitim ve öğretim yılı hakkındaki çalışmalarından ve süreçten bahseden Sarıcı aynı zamanda okullardaki deprem güçlendirme faaliyetleri konusunda heyete bilgi verdi.

Milli Eğitim Müdürü Sarıcı, pandemi sürecinde eğitim öğretimin nasıl işleyeceği konusunda da bilgiler aktararak okul binalarının güçlendirilmesi konusunda nüfusa oranla Türkiye’de en çok ödeneği alan ilin Bolu olduğunu ve güçlendirme çalışmalarının tamamlanması için yoğun mesai harcadıklarını belirtti. Ziyaret sırasında konuşan SP İl Başkanı Sayın ise, “Bu zorlu süreçte Milli Eğitim müdürümüz nezdinde tüm eğitim camiasını tebrik ediyor ve başarılı çalışmalarının devamını diliyoruz. Yeni eğitim öğretim yılında geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sağlıklı huzurlu bir eğitim ve öğretim yılı geçirmeler için her zaman elimizden geleni yapmaya hazırız” dedi.

Ziyaret sonrasında Sayın, günün hatırası olarak İl Milli Eğitim Müdürü Cemi Sarıcı’ya Milli Görüş Lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın “Davam” adlı kitabını hediye etti.