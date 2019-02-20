Saadet Partisi adayları belli oldu

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Saadet Partisi Bolu teşkilatı günlerdir heyecanla ve merakla beklenen belediye meclisi, kontenjan adayları ve il genel meclisi adaylarını belirleyerek Bolu halkıyla paylaştı.
İŞTE O LİSTE:
BELEDİYE MECLİSİ ASİL LİSTE
1.ALİ SARIGÜL
2.KADİR BİÇER
3.YETER YILDIZ
4.ŞEREF TEMELTAŞI
5.İMDAT YÜKSEL
6.RAHMİ ÇAKIR
7.ERHAN DEMİREL
8.MASSAR SINMAZ
9.SEMA ÖZDEMİR
10.MEHMET KAYIŞ
11.SATI BAŞTÜRK
12.CİHAN MUTLU
13.AHMET GÜL
14.SABRİ TÜRK
15.SİNAN ÖZÇELİK
16.DENİZ KARACA
17.CİHAN ERTAŞ
18.ORHAN BARLIK
19.MURAT KAVLAK
20.MUSTAFA BULUT
21.SEYİT AHMET BAYRAM
22.AHMET GÜNER
23.YUSUF EKŞİ
24.NURİ KIRMIZI
25MELİH GÜRLER
26.HARUN SADIKLI
27.OGUZHAN AYDIN
28.FATİH KILINÇ
29.KONTENJAN
30.OSMAN ÖZKAYA
31.KASIM KARACA
32.AHMET KIZILTAN
İL GENEL MECLİSİ ASİL LİSTE
1. SEDAT İBA
2. İBRAHİM OZAN
3. İSMAİL YILDIRIM
4. İBRAHİM SAKMAK
5. NURİ ÖZTÜRK
6. DURMUŞ ALİ YILDIZ