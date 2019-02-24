Saadet Partisi bizde varız dedi

Haber: Aysun BEYKOZ

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı İlyas Tonguç’un da katıldığı toplantıda projelerini açıklayan Saadet Partisi Bolu Belediye Başkan Adayı Turan Kılınç, “Artık işi ehline vermenin vakti gelmiştir.” diye konuştu.

Belediye Nikah Salonunda düzenlenen Saadet Partisi proje ve aday tanıtım toplantısına Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı İlyas Tonguç, Saadet Partisi Bolu İl Başkanı Veysel Çetinkaya, Saadet Partisi Bolu Belediye Başkan Adayı Turan Kılınç, ilçe belediye başkan adayları, il teşkilatları, ilçe teşkilatları ve partililer katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Saadet Partisi Bolu İl Başkanı Veysel Çetinkaya, hakkı temsil ettiklerini ve kazandıkları takdirde bu anlayışı Bolu’da icra edeceklerini ifade etti. Çetinkaya şöyle konuştu; “İnşallah, burada yapacağımız program ile Allah, Saadet Partimize en büyük zaferler nasip eder. Bunu küçümsemeyin, inşallah 31 Mart’ta kazanan Saadet Partisi olacaktır, kazana Bolu’muz olacaktır. Zira biz hakkı temsil ediyoruz. Adam kayırmayı asla prensip edinmedik, israfı asla benimsemedik. Kazandığımız yerde, adalet timsali yönetim ortaya koyduk. İnşallah, bu anlayışı 31 Mart’ta tekrar Bolumuzda icra edeceğiz.

HİÇ BİR PARTİ BİZİM GİBİ DEĞİLDİR

Bizim farkımız ne? Bilindiği üzere, milli görüş camiası ile çok uğraştılar. Önce kapattılar, sonra dövdüler. Dediler ki, ‘artık üzerine beton döktük, bir daha gün yüzüne çıkamaz’ Ama elhamdülillah varız ve bugün Türkiye’de bütün belediyelerde, belediye başkan adayı veren tek parti Saadet Partisi’dir. Hiçbir parti bizim gibi değildir, çoğu yerde aday göstermemişlerdir.

50 YIL ÖNCE NE SÖYLEDİYSEK ŞİMDİDE AYNISINI SÖYLÜYORUZ

Biz, adil ve dürüst bir yönetim vadediyoruz. Biz, 50 yıl önce ne söylemişsek, şimdi de aynısını söylüyoruz. İktidardayken ne yapmışsak ne söylemişsek, muhalefetteyken de aynısını söylüyoruz, aynısını yapıyoruz. 31 Mart’ta bizim üzerimize oynanan oyunları bozacağız ve inşallah iktidara geleceğiz. Zira, Saadet Partimiz milli görüş, önce yerel de iktidar olacağız. Yerelde iktidar olmanın ilk adımını, Allah’ın izniyle bu seçimlerde belli edeceğiz.”Çetinkaya’nın konuşmasının ardından ilçe belediye başkan adayları kürsüye gelerek kendilerini tanıttılar.

KAPI KAPI GEZECEĞİZ

Toplantının devamında Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı İlyas Tonguç konuşmasını yaptı. Tonguç, “Saadet Partimiz 31 Mart seçimleri, Bolu il ve ilçelerinde milli görüş hareketini temsil edecek, kapı kapı gezecek olan değerli kardeşlerimizin tanıtımını yapmak ve bu çalışmalar içerisinde milli görüş hareketinin günümüzde tek temsilcisi olan Saadet Partimizin en büyük zaferlere ulaşmak üzere düzenlenmiş olan bu gecenin, tarihi bir gece olduğunu ifade etmek istiyorum.

HEPİMİZ TÜRKİYE’MİZDE YAŞIYORUZ

Elbette, önemli bir mücadelenin içerisindeyiz. Bir yerel seçim yapıyoruz, ancak genel seçim havasında yürütülmeye çalışılıyor. Yerel anlamda belediyelerimizin ve il merkezimizin dertlerinin konuşulduğu, projelerin konuşulduğu bir atmosfere çekme mecburiyetimiz var.Hepimiz Türkiye’mizde yaşıyoruz. Hepimiz bu geminin içindeyiz. Birtakım insanlar, iyi niyetle veya kötü niyetle, bu geminin delinmesine vesile olurlarsa, elbette bundan hepimiz zarar göreceğimiz anlayışı içerisinde belediye başkanlığı meselesinin herhangi bir mesele olmadığını ve o kaptanı seçerken birtakım meziyetlerinin ve zihniyetinin de önemli olduğunu ortaya koymak mecburiyetindeyiz. Biz, şuana kadar hiçbir dönemde, milli görüş hareketi çalışmaları içerisinde kimsenin şahsiyetiyle uğraşmış bir toplum değiliz. Biz, zihniyetlerle mücadele eden bir toplumuz. Böyle bir noktada, ülkemizi seviyoruz. Bütün partiler, aday çıkaran bütün teşkilatlar, ayrı ayrı bu memleketin mutluluğunu istediklerine inanıyoruz ve böyle olduğunu da düşünüyoruz. Fakat meselenin sadece iyi niyetli düşünmekten ibaret olmadığını, iyi niyetle, bilmeden büyük hatalara da sebebiyet verebileceğinizi hesap etmek mecburiyetindesiniz.” diye konuştu.

ARTIK İŞİ EHLİNE VERMENİN VAKTİ GELDİ

Toplantının sonunda Saadet Partisi Bolu Belediye Başkan Adayı Turan Kılınç konuşmasını yaptı. Kılınç konuşmasında şu ifadeleri kullandı; “Artık işi ehline vermenin vakti gelmiştir. Haykırıyor bütün mazlumlar. Bugün değilse ne zaman gelecek saadet? Ne zaman gelecek adalet? Bu bir başkaldırıdır, zulme, adaletsizliğe, yoksulluğa, yolsuzluğa karşı. Artık yeni Bolu’yu, yaşanabilir Bolu’yu kurmanın vakti gelmiştir. Adil, hoşgörülü, şeffaf, dürüst bir yönetimin zamanı gelmiştir. Dürüst olmak gerekirse, Saadet’in zamanı gelmiştir. Müjdeler olsun Bolu, milletin aslı cepsiz ceketler geliyor! Ülkemiz gibi, Bolu’da çok çetin bir süreçten geçmekte. Ekonomi patlamış, adalet desen hak getire. Yolsuzluk, adam kayırma hat safhada. Artık yeter, adaletin terazisi kaçtı, tuz koktu, düzen bozuldu. Bu böyle gitmez, vakit Saadet vakti.”

Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2019, 11:56