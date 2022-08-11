Saadet Partisi Bolu İl Başkanı İsa Sayın’dan Fehmi Küpçü’ye Canlı Yayın Teklifi

Haber: Süleyman Kurt

Saadet Partisi Bolu İl Başkanı İsa Sayın, Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü’nün Bolu’da kendini unutturduğunu ifade ederek sosyal medyada bir gönderi yayınlamıştı. Sayın’ın yayınladığı görselde, Western filmlerinden hatırlanan ‘wanted’ ‘aranılıyor’ posteri üzerinde Fehmi Küpçü fotoğrafı ve altında da ‘bulana ödül’ ibareleri yer alıyordu.

TEŞEKKÜRLER BOLU, FEHMİ KÜPÇÜ ORTAYA ÇIKTI

İsa Sayın'ın sosyal medya hesaplarından paylaştığı yeni gönderiyle birlikte, kendisini Bolu'da unutturduğunu ifade ettiği Fehmi Küpçü'nün ortaya çıktığını belirtti.

Sosyal medya gönderisinde bulunan görseldeki "Teşekkürler Bolu, Fehmi Küpçü bulundu. Her yerde aranıyordu, bakın nereden çıktı" ifadelerinin yanı sıra paylaştığı mesajda, "Fehmi Küpçü ortaya çıktı! Başlattığımız 'Kayıp Aranıyor' kampanyası hedefine ulaşarak Sayın Fehmi Küpçü'nün ortaya çıkmasına vesile olmuştur. Kampanyamıza destek veren başta Ak Partililer olmak üzere tüm Bolululara teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. Saadet Partisi Bolu İl Başkanı İsa Sayın ifadelerine şu cümleler ile devam etti:

CANLI YAYINA ÇIKMA ARZUSUNDAYIM

"Böylelikle kendisinin bir hafızlık cemiyetine ve bir de yayla bayramına katıldığını öğrenmiş olduk. Sayın vekilimizin tercih ettiği bir mecrada kendisi ile canlı yayına çıkmak arzusundayım. Bu vesile ile kendisinin engin tecrübelerinden istifade etme fırsatı yakalamış olacağım."

İsa Sayın'ın canlı yayın teklifinin ardından, Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü'nün vereceği cevap merak konusu oldu.