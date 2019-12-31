Saadet Partisi’nde İl Başkanı değişti

Haber: N. Halid Altundal

Saadet Partisi Genel Merkezi tarafından Bolu İl Başkanlığına gönderilen atama yazısında İl Başkanı Veysel Çetinkaya’nın yerine İsa Sayın getirildiği bildirildi. Konuyla ilgili Saadet Partisi Bolu İl Başkanlığından yazılı bir basın açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Saadet Partisi Bolu İl Başkanlığı görevini 2002 yılından bu yana yürüten Veysel Çetinkaya’nın, geçen ay yapılan Büyük Kongre’de Yüksek Disiplin Kurulu’na seçilmesi nedeni ile İl Başkanlığı görevi sona ermiş, yerine Genel Merkezimizin atama yazısı ile İsa Sayın getirilmiştir.

Ülkemizde adil bir düzen kurmanın mücadelesini veren Saadet Partimizin İl Başkanlık görevini uzun yıllar büyük bir özveri ve samimiyetle sürdüren Sayın Veysel Çetinkaya’ya teşekkür eder, her iki başkanımıza da yeni görevlerinde başarılar diler, camiamıza ve Türkiye Siyasetine hayırlı olmasını temenni ederiz.”