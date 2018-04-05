Haber: Aysun Beykoz

Saadet Partisi Bolu İl Başkanı Veysel Çetinkaya ve beraberindeki heyet Adliye’de bulunan Avukatlar Bürosunu ziyaret ederek Başkan Ferit Atalay ve avukatların gününü tebrik etti. Görüşmede Veysel Çetinkaya, parti olarak temel prensiplerinin Hakkı üstün tutmak, haksızlıkları ortadan kaldırmak olduğunu belirterek Avukatların da aynı görevi üstlendiğini, haklının hakkını savunmak, haksızlığı ortadan kaldırmak için çok önemli görev üstlendiklerini belirterek bu görevde başarılar diledi.

Bolu Baro Başkanı Ferit Atalay ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Heyet orada bulunan avukatların gününü tebrik ederek başarılar diledi. Saadet Partisi aynı gün icra edilen Otizm Etkinlikleri çerçevesinde Anıtpark’ta yapılan programa katılarak yetkililerin gününü tebrik etti.