Haber: Aysun Beykoz

İl Başkanı Veysel Çetinkaya ve beraberindeki heyet karakolda bulunan polislerin gününü tebrik ederek başarılar diledi. Karakol Amiri Ali Çalışkan’ı makamında ziyaret ederek burada şu görüşlerini dile getirdi: “Toplumun huzuru için gece gündüz demeden çalışan polis teşkilatımıza minnettarız. Sizin çalışmalarınız sayesinde bizler kendimizi güvende hissediyoruz. Bu yüzden çalışmalarınızda başarılar diliyoruz” dedi. Polis Amiri Ali Çalışkan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.