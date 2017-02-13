Basın Bülteni

Saadet Partisi Bolu İl Başkanlığı, basın açıklamasında bütçenin her yıl açık verildiğini belirterek "Bilindiği gibi geçen hafta Ziraat Bankası, Çaykur, THY, PTT, Türksat gibi 10 kuruluş Varlık Fonu’na devredildi. Varlık Fonu; 16 Ağustos 2016’da yani 15 Temmuz’un o kargaşa günlerinde yasalaşan ve mahiyeti açıklanmayan bir fon. Bugün ise bu kıymetli kuruluşların niçin bu fona devredildiği yetkililerce ciddi bir şekilde açıklanmıyor. Sadece hükümet yanlısı birtakım kişilerin tatmin edici olmayan açıklamaları var. Araştırıldığı zaman ise bu Varlık Fonu’nun bazı kıymetli madenlerinden dolayı geliri fazla olan, bütçe fazlası bulunan ülkelerde uygulandığı görülüyor. Bütçesi her yıl açık veren, Dış Borcu sürekli yükselen, Dış Ticaret Açığı ve Cari Açığı sürekli artan ülkemizde böyle bir fonun kurulması kafaları karıştırıyor. Bu konuda uzmanların yaptığı açıklamalar ise endişemizi daha da arttırıyor. Uzmanlara göre Varlık Fonu portföyündeki kıymetler garanti gösterilerek borçlanma yapılacağı. Zira borç vermek isteyenlerin teminat istemeleri. Bu varlıklar teminat gösterilerek ülkemizin daha da borçlandırılması. Uzmanlar endişelerini böyle dile getiriyorlar. Ayrıca Sayıştay tarafından denetlenmemesi de başka bir endişe" dedi.

"BİR ARAÇ OLARAK GÖRÜLÜYOR"

Saadet Partisi, açıklamasının sonunda varlık fonunun bir araç olarak görülüğünü belirterek "Saadet Partisi açısından bir diğer endişemiz ise bu fonun 54. Refahyol Hükümeti döneminde kurulan Havuz Sistemi’ne benzetilmeye çalışılması. Böylece halkımızın kafasındaki endişelerin giderilmeye çalışılması. Bu konuda da uzmanlar, bu fonun Havuz Sistemi ile uzaktan yakından alakalı olmadığını bildirmektedir. Zira Havuz Sistemi tasarrufu, Varlık Fonu ise borçlanmayı esas alıyor. Havuz Sistemi bankalardan yüksek faizle borç almaya son verirken, Varlık Fonu bankalardan borç almak için bir araç olarak görülüyor. Havuz Sistemi Denk Bütçe ile değerlendirilirken, Varlık Fonu her yıl ortalama faize 50 Milyar TL ayrılan bütçenin yaması olarak karşımıza çıkıyor. İşte uzmanlar bunun gibi sebeplerden dolayı Varlık Fonu’nun kesinlikle Havuz Sistemi olmadığı görüşünde. Vatandaşlarımıza diyoruz ki; İnşallah bu endişelerimizde haklı çıkmayız. O yüzden diyoruz ki Tek Çare Milli Görüş, Tek Çare Saadet Partisi’dir" ifadelerini kullandı.