Saadetli Kadınlar Erbakan Hocalarını Andılar

Haber: Uğur Balaban

Törene Saadet Partisi Bolu Kadınları Başkanı Fatma Sancaktar ve Saadet Partisi Bolu Kadın Kolları üyeleri katıldı. Açılış konuşması yapan Saadet Partisi Bolu Kadın Kolları Başkanı Fatma Sancaktar, Erbakan'ın Türkiye’ de yeni bir ufuk çizdiğini belirterek Adil düzenin milli nizam davasının lideri Erbakan hocamızın vefatının seneyi devresinde rahmetle ve minnetle anıyorum diyerek başladığı konuşmasında “Saadet Partisinin Çizgisi Erbakanın çizgisidir ”Erbakan hoca ilim,irfan,iman ve izan insanıydı.Erbakan hoca hedefleriyle iddia,birikimiyle itibar, dava insanlarıyla irtibat, sözüne sadakatiyle itimat,mümtaz gayret ve sarsılmaz iyi niyetiyle ihlas sahibi bir insandı.Bu ülkeye hizmet etmek için gecesini gündüzüne katarak bütün zorluklara rağmen mücadelesini son nefesine kadar devam etmiştir.Bizde hocamızın bize emanet ettiği “Milli Görüş”davasını daha ileriye taşıyarak hocamızın dile getirdiği “Adil Düzen”sistemini dünyanın her yerine ulaşana kadar mücadelemize devam edecez” dedi.

Tören hatim programı ile sona erdi.