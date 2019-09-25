Saadet’li kadınlardan aşure

Muharrem Ayı (Aşure Ayı) nın başlaması nedeniyle Saadet Partisi Kadın Kolları, Bolulu vatandaşlara aşure dağıttı.

Saadet’li kadınlardan aşure

Haber: Aysun BEYKOZ

Saadet Partisi İl Kadın Kolları tarafından Parti binası önünde aşure dağıtımı programı düzenlendi. Kadın kolları tarafından hazırlanıp dağıtılan aşureye vatandaşın ilgisi büyük idi. Aşure dağıtımında konuşan Saadet Partisi Bolu İl Başkanı Veysel Çetinkaya "Aşure dünya tarihinde önemli bir gün. Bunu gündemde tutmak, geçmişte bugün yaşanan ibretlik olayları halkımıza hatırlatmak istedik. Bu nedenle Kadın Kollarına çok teşekkür ederim” dedi.

Daha sonra kazanlarda pişirilen aşureler vatandaşlara dağıtıldı. İkram edilen aşurelerden yiyen vatandaşlar Saadet Partisi Kadın Kollarına teşekkür ettiler.

Esra Perçin

Esra Perçin

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