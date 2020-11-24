Saadet’te kongre heyecanı

Saadet Partisi Bolu İl Başkanlığı 6. Olağan Kongresi 29 Kasım Pazar günü Saat 14.00’de Hampton By Hilton Otel’de gerçekleştirilecek. Geniş katılım beklenen kongrede pandemi kuralları uygulanacak.

Saadet’te kongre heyecanı

Haber:Erdal Tanrıverdi
 

 Saat 14.00’de başlayacak olan kongreye Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Atik Ağdağ katılacak. 6. Olağan İl Kongresine Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’da telekonferans yöntemi ile bağlanacak. Saadet Partisi Bolu İl Başkanı İsa Sayın yaptığı açıklamada, “Kongremizde tekrar aday olacağım. Eski yönetim listemizi % 50 oranında revize ettik. Yeni yönetici arkadaşlarımız yeni yüzler il yönetimimizde bulunacak. 15 asil, 15 Yedek olmak üzere 30 kişilik listemiz delegelerimizin teveccühü ile göreve yapacak. 6. Olağan kongremize tüm delegelerimizi bekler saygılarımı sunarım” ifadelerini kullandı.

Genel Başkan Temel Karamollaoğlu’da telekonferansla katılacağı kongre önümüzdeki Pazar günü saat 14.00’da gerçekleştirilecek.

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