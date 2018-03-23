Haber: Semih Baykal

Saadet Parti Bolu İl başkanı Veysel Çetinkaya ve İl yönetiminin, Cumhuriyet Halk Partisinin Bolu Teşkilatına gerçekleştirdiği ziyarette CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, İl Başkanı Kazım Karsu, Merkez İlçe Başkanı Ersan Türkoğlu ve parti yönetimi hazır bulundu. Ziyarette ilk olarak CHP İl Başkanı Kazım Karsu şunları söyledi; “Aslında bizim daha çok evveliyatından beraberliklerimiz ve birlikteliklerimiz var. 1974’lerde biz Saadet Partisiyle, Rahmetli Genel Başkanları ve onların arkadaşlarıyla çok büyük işler başardık. Ülkemizin dirliğini temin ettik. Kıbrıs’ın 5 Parmak Dağlarına Milliyetçiliğin ne olduğunu yazdık. Kıbrıs’a birlik ve beraberliğin ne olduğunu da birlikte yazdık. Biz birlik ve beraberlikten yanayız” dedi.

“ÜLKENİN MENFAATLERİNİ KORUMAKLA SORUMLUYUZ”

Karsu’dan sonra ziyaret amaçlarını açıklayan Saadet Partisi Bolu İl Başkanı Veysel Çetinkaya; “bundan takriben bir ay evvel seçim yasalarıyla ilgili uyum kanunları çıkarılacağı zaman Genel Merkezimiz bizim görüşlerimizi yansıtan bir kitapçık hazırladı. Bizde iller bazında siyasi parti kuruluşlarına, medya kuruluşlarına bu kitapçığı takdim ettik. Şimdi de bu uyum kanunları çıkmış olsa da biz yinede kendi görüşlerimizi yansıtan bu kitapçığı Cumhuriyet Halk Partisine takdim ediyoruz. İlk olarak ziyaret amacımız budur. İkincisi ise Bize göre ülkenin en büyük problemi kutuplaşmadır. İnsanlar farklı düşüncelere, inançlara sahip olabilir. Hatta bu bizim köyümüz de, mahallemiz de, aile içinde, kardeşler içinde olur. Peki farlı düşünen, inanan insanlar bir araya geldiğinde kavgamı etmeliler, kutuplaşmalılar mı? İşte biz Saadet Partililer olarak bu kutuplaşmaya karşıyız. Ülke olarak kutuplaşmadan en çok biz zarar görürüz. Eğer bu ülkede yaşıyorsak asgari müştereklerde bir araya gelip ülkenin menfaatlerini korumakla sorumluyuz” şeklinde konuştu.

“HER GEÇEN GÜN KUTUPLAŞMAYI DERİNLEŞTİRMEYİ TERCİH EDİYOR”

Son olarak Milletvekili Tanju Özcan ise; “Türkiye’nin en önemli meselelerinden bir tanesi artık kamplaşma oldu. Cuma namazı sonrasında Sümer mahallesinde bir grup vatandaşımızla çay içtik. Orada da bu konu gündeme geldi. Hala referandumdaki tartışmalardan dolayı mahallede insanların birbirleriyle konuşmadığını duydum. Gelecek açısından baktığımızda bu bizi gerçekten çok üzüyor. Burada toplumlar arasındaki gerginliği, kutuplaşmayı azaltma görevi normal şartlarda ülkeyi yöneten iktidara düşer. Ancak maalesef hepimiz görüyoruz ki bizim iktidarımız kutuplaşmanın önüne geçmek yerine her geçen gün kutuplaşmayı derinleştirmeyi tercih ediyor. Çocuklarının gemiciklerine Türk bayrağı takamayanlar, boynunda Yahudi Üstün Hizmet madalyasıyla dolaşanlar, Kıbrıs’a birlikte müdahale eden Milli Görüş gömleklileri ve ülkenin kurucusu Cumhuriyet Halk Partisini gayri milli ilan etmeye kadar işi götürdüler” diye söyledi.