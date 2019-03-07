Saat hırsızlığı yapmanın cezası 2 yıl

Bolu’da yabancı uyruklu bir kadının kolundaki saati gece vakti hırsızlık yapmak suretiyle çalan sanığa 2 yıl 4 ay 3 gün hapis cezası verildi.

Saat hırsızlığı yapmanın cezası 2 yıl

Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde, “Yol kesmek suretiyle yağma yapmak”  suçundan tutuksuz yargılanan Metin Çaylakoğlu hakkında karar verildi. Çaylakoğlu’nun geçtiğimiz yıl Irak uyruklu NoorMohammedYasır Al-Juaıfarı isimli kadının yolunu keserek, değerli olduğu sandığı kol saatini çalarak hırsızlık suçu işleyen Metin Çaylakoğlu’ya mahkeme heyeti 2 yıl 4 ay 3 gün hapis cezası verdi.

Çaylakoğlu hırsızlık suçundan önce 5 yıl hapis cezasına çarptırılırdı. Daha sonra bu ceza gece vakti işlendiği gerekçesiyle 7 yıla çıkartıldı. Çalınan saatin düşük değerli olması nedeniyle ceza2 yıl 9 ay 22 güne düşürüldü ardından da Çaylakoğlu’nun mahkemedeki iyi halinden dolayı 2 yıl 4 ay 3 güne düşürüldü.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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