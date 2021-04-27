Saatte 20 ton buhar üretilecek!

Haber: Aysun Beykoz

İlimizde bulunan tavuk tesislerindeki atıkları yakmayı planlayan Beypiliç, yakılan atıklar ile hem atık bertarafını sağlamayı hem de kesimhane tesisinin buhar ihtiyacını karşılamayı amaçlıyor. İlk olarak kendi tesislerinden ortaya çıkacak atıkların hem geri dönüşümünü hem de bertarafını hedefleyen Beypiliç, Bolu Vakıfgeçitveren Köyü’nde “Kümes Altlığından Su Buharı Üretimi Amaçlı Atık Yakma Tesisi” kurmayı planlıyor. Tesiste yakılan atıkların sonucunda ortaya çıkacak ısının ise, aynı arazide bulunan Beypi A.Ş. Kanatlı Kesimhane Tesisi için su buharı girdisi sağlaması tahmin ediliyor. Tesis projesi için yaklaşık 21 milyon lira yatırım yapılması öngörülüyor.

Bölgedeki tüm kümeslerden günde 96 ton kümes altlığı getirilecek olan tesisin, kullanım ömrü ise 20 yıl olarak belirlendi. Proje kapsamında, Akışkan Yataklı Buhar kazanında yakılan atıklar sayesinde saatte 20 ton buhar üretilebileceği tahmin ediliyor.