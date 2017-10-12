Haber: Semih Baykal

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Karaçayır Mahallesi Murat Canbaş Caddesi üzerinde bulunan bir marketin kapısının açık olduğunu farkeden polis ekipleri, marketin içerisinde birden fazla şahıs olduğunu görünce takviye olarak İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekiplerinin de gelmesiyle operasyon düzenledi.

Markete düzenlenen operasyonda daha önce çeşitli suçlardan sabıkaları olduğu belirlenen E.E., F.E. ve E.E. isimli şahıslar çaldıkları malzeme ve paralarla suçüstü yakalandılar. Şahısların Bolu’ya Sakarya’dan geldiği ve çeşitli illerde marketlere girerek soygun gerçekleştirdikleri öğrenildi.

Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler.