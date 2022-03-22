Sabah saatlerinde feci kaza!

Haber: C. Kutay Aykan

Kaza sabah saatlerinde Bolu'nun Mudurnu ilçesinde meydana geldi. Mudurnu yönüne giden İbrahim Y. idaresindeki 81 AAB 998 plakalı otomobil, Örencik köyü yol ayrımında Fahmi A'nın kullandığı 14 EA 497 plakalı otomobille çarpıştı. 14 EA 497 plakalı otomobil çarpmanın etkisiyle yoldan çıktı. Otomobillerde maddi hasar meydana gelirken, Yaralanan sürücüler ile araçtaki Hatice Y, sağlık ekiplerince Mudurnu Devlet Hastanesi ile Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.