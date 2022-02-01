Sabah saatlerinde korkutan yangın

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu’nun Gerede ilçesinde sabah saatlerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Sabah saat 10.30 sıralarında bir ucuzluk dükkanında henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten ötürü alevler yükselmeye başladı. Dumanları fark eden ve yanık kokusu aldığını belirten dükkan sahibi, durumu hemen Gerede Belediyesi İtfaiye Amirliği ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa süre içerisinde gelen İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

Yangın sonrası dükkanda bulunan çoğu ürün zarar gördü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.