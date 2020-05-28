Sabah saatlerinde korkutan yangın

Haber: N. Halid Altundal

İlimiz Merkez ilçeye bağlı Çobankaya köyünde bulunan bir evde yangın meydana geldi. Sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü çıkan yangını fark eden köylüler hemen Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken köylüler de yardım etmeye çalıştı. İtfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu kontrol altına alınan yangın nedeniyle herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Yangın sonucunda ev kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.