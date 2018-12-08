HABER:C.Kutay Aykan

Trafik ekipleri sürücülerin kazaya neden olmaması için bazı kavşaklarda önlem aldı. Ekipler, sürücülerden sis nedeniyle sürücülerden araçlarının sis lambalarını açmalarını istedi. Bolu Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, sisin gün içerisinde etkili olacağı kaydetti. Yetkililer, kentte hafta sonuna kadar zaman zaman sağanak yağış beklendiğini, hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinde seyredeceğini belirtti. ,

D-100 karayolunun Yumrukaya ile Karacasu arasında kalan 20 kilometrelik bölümü de yoğun sis etkisi altında kaldı. Yer yer 15 metrenin altına düşen görüş mesafesi nedeniyle trafik akışında aksamalar yaşandı.