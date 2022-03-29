Sabah saatlerinde yangın!

Haber: Ceylan Beykoz

Yangın, saat 10.30 sıralarında Bolu’nun Mudurnu ilçesinin 3. Etap Toplu Konut İdaresi (TOKİ) konutlarında park halindeki 14 ABN 374 plakalı minibüsün motor kısmında meydana geldi. Park halindeki araçtan dumanların yükseldiğini gören çevrede ki vatandaşlar durumu hemen Mudurnu Belediyesi İtfaiye Amirliği ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa süre içerisinde gelen İtfaiye ekipleri ve çevredeki vatandaşlar seferber olarak, alevleri kontrol altına alarak facia yaşanmasını önledi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında Minibüste maddi hasar meydana geldi.