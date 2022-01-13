Sabaha karla uyandık

Haber: C, Kutay Aykan

İl merkezinde yoğun kar yağışı yılbaşı öncesi kendini gösterirken bu kar sadece iki gün etkili oldu ve yerlerde bile kar kalmadı. Bunun ardından şehir merkezi yağmurlu ve soğuk havalara teslim oldu.

Havaların şu günlerde mevsim normallerinde seyrettiğini belirten Bolu Meteoroloji yetkilileri, 2022 yılın en soğuk gecesinin Çarşambayı perşembeye bağlı olan gecede eksi 9 olduğunu belirtirken, gün boyu ise ısının eksi 2’lerde olacağını, kar yağışının zaman zaman gün boyu etkili olmasının beklendiğini, ne var ki yeni yılın bu yeni ayında Pazar gecesinin en soğuk gece olmasının beklendiğini hava sıcaklığının eksi 10 dereceye kadar düşeceğini bildirdiler.

İlimizde sabahın erken saatlerinde yağan kar yağışı ev ve işyerlerinin çatılarını örterken, cadde ve sokaklar ise hafif de olsa kar yağışı nedeniyle beyaza bürünürken, şehir merkezine uzak mahallelerde oturan vatandaşların araçları da karla kaplandı.