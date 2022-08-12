Sabahın erken saatlerinde Dörtdivan’da yangın!

Haber: Uğur Balaban

Yangın, saat 04.30 sıralarında Bolu’nun Dörtdivan ilçesi TEM Otoyolu Metro Dinlenme Tesisleri Otoparkı’nda meydana geldi. Yan yana park halinde duran izocam yüklü 52 ACU 852 ve 05 LR 987 plakalı dorseler henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten ötürü alev aldı. Sabahın erken saatlerinde dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar durumu önce itfaiye ekiplerine sonrada tır içerisinde uyuyan sürücülere bildirdi. Çekici ile dorselerin bağlantılarını söken sürücüler yangının çevreye sıçramamasını engelledi. Dörtdivan Belediyesi İtfaiye Amirliği ve Gerede Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri olay yerine kısa süre içerisinde gelerek yangına müdahale etti.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.