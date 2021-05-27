Şaban Bıyıklı ziyaret edildi

Haber: C. Kutay Aykan

ULAK Haberleşme A.Ş. Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Aziz Sever ve Proje Müdürü Memiş Akkuş, Bolu Orman Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı'yı makamında ziyaret etti. Bolu Orman İşletme Müdürlüğü Bolu Orman Fidanlık Şefliğinde kurulan yerli ve milli MAYA SD-WAN haberleşme alt yapısı yerinde incelendi. Ziyaret esnasında, tamamen yerli ve milli haberleşme altyapısı olan ULAK Milat Ağ Yönetim ve Analiz Sistemi'nin (MAYA) Bölge Müdürlüğündeki uygulamalarını yerinde görmek ve çalışmalar hakkında bilgi almak amaçlandı.Yapılan incelemelere Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı, Bölge Müdür Yardımcısı Yılmaz Yıldız ve İşletme Müdürü İbrahim Kantar da katıldı.

Birçok kamu kurumunda yoğun şekilde canlı şebekelerde testlerin gerçekleştirildiği bir Cumhurbaşkanlığı SSB projesi olan MAYA sistemleri, ilk olarak Türksat ve SSB SAVNET altyapısında kullanıma girdi. Testlerin başarılı sonuçları sonrası oluşan güven ortamıyla ardından Tarım ve Orman Bakanlığı altyapısında yıl sonuna kadar kullanıma girecek şekilde projeler başlatıldı.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğünde Yeniçağa, Bolu Fidanlık, Gökçesu ve Pazarköy olmak üzere dört şeflikte mevcutta çalışan Versa donanımı üzerine yerli ve milli olan ULAK MAYA yazılımı kuruldu. Bu yazılımla birlikte, kurum alt yapılarına ulaşılmasını ipsec denilen teknoloji ile siber güvenlikli bir şekilde sağlanmasının temel kazanım olacağı, bundan sonra haberleşme alt yapısında ihtiyaç duyulan bir sistem için ilave kurulum olmayacağı ve yazılım ile bunun sağlanabileceği ifade edildi.