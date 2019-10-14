Sabotaj mı?

Özel Haber: C. Kutay Aykan

Olay 5 Ekim akşamı akşam 20.00 sıralarında Çakmaklar Mahallesinde meydana gelmişti. Vedat Yirmibeşlioğlu’na ait evin hemen bitişiğinde bulunan samanlık ve ahır olarak kullanılan karkas yapıda henüz belirlenemeyen nedenden ötürü yangın çıkmıştı. Aniden alevler arasında kalan ahşap binadan çıkan alevler gökyüzünü aydınlattı. Olay yerine hemen intikal eden Bolu Belediyesi itfaiye ekipleri yangının diğer binalara sıçramaması için büyük çaba sarf ederken mahalle sakinleri de büyük panik yaşadı. İtfaiye erleri yangını kontrol almak için çökmek üzere olan binanın içine daldı. Bir anda alevlerin arasında kalan itfaiye erlerinin dışarı çıkması için vatandaşlar ‘dışarı çıkın, bina çökecek’ diye bağırdılar. Yangına kısa sürede müdahale eden Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangını diğer evlere sıçramadan söndürmeyi başardı.

Bu yangını Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheli bularak, soruşturma başlatılmasına karar verdi. Ayrıca yapılan ilk incelemede olay günü öğleden sonra bölgede elektrik kesik olduğunu, yangın akşamı da elektriklerin olmadığını tespit etti. Ayrıca, yine yapılan incelemede yangının olduğu saatlerde ev sahiplerinin evde olmadığı ve yakınlarının düğününde bulunduğu da belirlendi.

Savcılık, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlü ile Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden, yangın hakkında geniş çaplı bir rapor düzenlenmesini, raporun ivedi olarak taraflarına iletilmesini talep etti. Mülk sahiplerinin de şüpheli gördükleri 3 kişinin ismini savcılığa verdiği öğrenildi .