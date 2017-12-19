Haber: Kasım ŞAHİN

Belediye meydanındaki güvercinlerin su ihtiyaçlarını karşıladığı ve yıkandığı süs havuz, sıvı sabun yüzünden köpükle doldu taştı. Sabunlu su yüzünden güvercinler su ihtiyacını karşılayamazken, havuzun bu halini gören vatandaşlar ise belediye tepki gösterdiler.

Bilinçsiz bir şekilde havuz temizliğinin sabunla yapılması ve iyice temizlenmeden su takviyesi yapılmasının ardından belediye önündeki süs havuz Pamukkale travertenlerine döndü. Sabundan dolayı köpüklenen sabun havuzun her tarafını kapladı.