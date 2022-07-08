SADECE BAKMAK YETMEZ !

Yazıyı Özge Nur Dilber’in sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...

İnsanlar hep bakar ancak ne gördünüz diye sorulduğunda çoğu kimse ne gördüğünü söyleyemez. Çünkü bakarken ayrıntıları görmeyi pek bilmeyen bir toplumda yaşıyoruz. Bunun nedeni de bence eğitim sisteminin yeterli olmaması insanlara yaratıcı olup ayrıntıları görmeyi öğretmemesidir. Size şimdi bire bir yaşadığım bir olayı anlatmak istiyorum.

Beni yakından tanıyanlar bilirler bilgisayarı ve elektronik cihazları çok iyi kullanırım. Sıfırdan başlayarak Web sitesi tasarlaya bilirim. Dolaysıyla kod yazmayı ve okumayı da birazcık bilirim. Yıllar önce bu konularda kendimi geliştirmeye çalışırken web sitesi için bir kod yazmıştım. O kodda komut ile gidilecek adreste sadece bir noktayı fazla koymuşum. Dolaysıyla kod çalışmadı ve web sitesi de hata vermeye başladı.

İnanın bütün bir hafta yaptığım şeyleri kontrol ettim. Yazdığım kodları gözden geçirdim. Ama o fazla noktayı bir türlü göremedim ama çıldırmak üzereyim kendi kendime bunun çalışması lazım. Niye çalışmıyor? Diyorum. Sonra bu işlerden anlayan o dönem beraber çalıştığım bir bilgisayar hocası ile inceledik. Tabii o bakınca yazdığım koddaki fazla noktayı gördü. “Onur bu ne dedi? Burada bir nokta olması gerekirken iki tane koymuşsun. Sonrada niye çalışmıyor diyorsun.”

Hocam valla bir haftadır bakıyorum. Ben o noktayı niye göremedim dedim? Hoca: bak bu algıda seçiciliktir. Birçok insan hatta bizim öğrencilerimiz bile bakarlar ama böyle hataları yakalayamazlar. Çünkü Algıda seçicilik ve dikkat kavramları gelişmediği için göremezler. Ama senin fotoğrafik hafızan çok güçlü dikkatinde iyi yalnız birazcık daha kendini geliştirmen gerekli demişti.

Anladım hocam. ‘ bakan olma gören ol diyorsunuz. ‘ Hoca gülümseyerek “canım istersen bakan değil başbakanda ol ancak önce baktığın yerde ne varsa görmeyi öğren demişti.” Hep birlikte gülümsemiştik. Ondan sonra algıda seçicilik olayını geliştirdim ve hayatın her alanında kullanmaya başladım. Bilmiyorum iyi bir şey mi ama şimdi bir yere baktığımda en ufak ayrıntıları bile gözden kaçırmıyorum. Ayrıca her yerde gördüklerimi yetkililerle paylaşıyorum.

Mesela geçtiğimiz haftalarda her yıl olduğu gibi 10 gün aydının Didim ilçesine kaçtım. Yani yazılarımı oradayken yazdım. Neyse ama bu sene Didim de tekerlekli sandalye ile dolaşırken birçok engel ile karşılaştım. Mesela önceki yıllarda 3. Koyda kumsala tekerlekli sandalye ile inip çıkarken pek zorlanmazdım. Ancak bu sene tahta yola inilen yere taş döşemişler ancak rampa yapmayı gözden kaçırmışlar ve orada merdiven basamağı oluşmuş. Plajdaki yetkililere bakın ben burada zorlanıyorum deyince “ kusura bakmayın. Gerçekten orayı görmemişiz. Yapılacaklar listemize alıyoruz en kısa zamanda sorunu çözeceğiz dediler ve inip çıkarken oradaki görevliler hep bana yardım ettiler.”

Sonra bir gün Didim’in en büyük marketlerinden birine akülü aracımla gideyim dedim. Giderken de yol kalabalık olduğu için ege caddesindeki kaldırımlardan kısa bir süre gitmek istedim. Ancak kaldırımların ortasına dikilen ağaçlar büyüdüğü için kaldırım taşlarını yamultmuş oradan zor geçtim. Sonra markete geldim tam giriş kapısının önüne araçlar park etmesin diye çubuklar dikmişler sadece çubuğun birini yere yatırmışlar. Oda benim aracım için baya yüksek bir çıkıntı oluşturmuş haldeydi. İnanın oradaki müşteriler yardım etmeseydi. O çubuğun üstünden akülü aracım ile geçemeyecektim.

Peki, bunları kontrol edenler nerede diyeceksiniz? Bunları kontrol edenlere sorsak inanın bunların farkında bile değillerdir. Benim zamanında kod yazarken fazla noktayı göremediğim gibi onlarda bunların olduğunu göremezler. O yüzden tüm şehirlerimiz de ulaşıla bilirliği denetleyen ekiplere eğitim verirken “algıda seçicilik ve dikkat eğitimleri verilmeli.” Unutmayın bazı şeyleri fark etmek için sadece bakmak yetmez. Bakınca sorunları görmeyi algıda seçicilik kavramını öğrenmeliyiz. Eğer bunu başarabilirsek fiziksel engellerin çoğunun ortadan kalktığını görürüz.

Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Özge Nur Dilber – Bolçi’nin katkılarıyla Bolu Olay Günden Gazetesi Konuşan Yazılar…