MÜSİAD Bolu Şubesi Başkanı Abdullah Abat, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi; "İnsanlık tarihi boyunca büyük fedakarlıklar yapan, ülke tarihimiz süresince kanını, canını, emeğini ve evladını memleketin kurtuluşuna ve bağımsızlığına adayan kadınlar, her şartta baş tacı edilmeli ve hak ettikleri saygıyı görmelidirler. İnsanlığa rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV)'in 'Cennet annelerin ayakları altındadır' mealindeki Hadis-i Şerif'i ile de insanlığa apaçık bildirdiği üzere, evlatların annelerine karşı göstermeleri gereken saygıya işaret edilmektedir. Bu manada, annelerimiz olarak gördüğümüz şehit annelerimiz başta olmak üzere, tüm annelerin saygıyla mübarek ellerinden öpüyor, inancımız gereği sadece bir gün değil, her daim baş tacı edilmesi ve hak ettikleri saygıyı görmelerini umut ettiğimiz tüm kadınların Kadınlar Günü'nü kutluyorum.”