Sadece Bolu’da yetişiyor

Haber: Esra ÖZTÜRK

Abant alası olarak bilinen alabalık türünün yetiştirildiği ülke genelindeki tek tesis olan Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) Abant Alası Yetiştirme Yapısı tesislerinde yılda ortalama 500 bin adet alabalık yavrusu yetiştiriliyor. Yıllık bir milyon adet kapasitesi bulunan tesis ihtiyaca göre 2018 yılında 500 binin üzerinde yavru yetiştirerek ilimiz genelindeki göl ve derelere salınım gerçekleştirdi. Tüm alabalık türleri arasında en geç büyüyen tür olan Abant Alası yavruları ortalama 4 ile 8 santimetre boya ulaşınca doğal ortama bırakılmaya başlanıyor. Abant alası ne kadar çok fiziksel büyüklüğe ulaşmışsa doğal yaşam ortamında hayatta kalma şansı o kadar artıyor. 2016 yılından bu yana hizmet veren tesis sayesinde il genelindeki Abant Alası popülasyonunda belirgin bir artış yaşandığını dile getiren yetkililer, “istilacı türlerle savaşımız ve Abant alasını destekleme çalışmalarımız sonuç verdi” yorumunu yapıyor.

Abant Tabiat Alanı yanında kurulan tesis hizmete girmeden önce Abant Alası, Trabzon’da yetiştiriliyorken, tesisin hizmete girdiği 2016 yılından itibaren ülke genelinde bu tür sadece Bolu’da yetiştiriliyor. 6 Personelin 24 saat esasına göre çalıştığı tesiste halen yetiştirilme süreci devam eden yavru veya larva düzeyinde yüzbinlerce Abant Alası bulunuyor.

Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2019, 11:15