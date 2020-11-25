Sadece çitler kaçakmış

Köy yaylalarındaki hazineye ait meraların çevresine kaçak olarak çekilmiş olan tel örgü ve çitler kepçeyle yıkıldı. Sadece çitlerin yıkıldığı yaylalarda kaçak evler hakkında herhangi bir yıkım işlemi yapılmadı.