“Sadece hatırlamak yetmez, iyi anlamak gerekir”

Haber: BMA

İYİ Parti Bolu İl Başkanı Ahmet Örnekbaş, 15 Temmuz münasebetiyle yayınladığı basın açıklamasında önemli mesajlar verdi. Örnekbaş açıklamasında, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün kutlama yapılacak bir gün olmadığını aksine ibret ve ders alınacak bir gün olarak hatırlanması gerektiğini söyledi. 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından 3 yıl geçmesine rağmen, Fethullahçı Terör Örgütü’nün Türk Devleti üzerinde açtığı yaraların hala tam anlamıyla sarılamadığını belirten İYİ Parti İl Başkanı Örnekbaş açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verdi: “Emperyalist güçlerin uşaklığını yapan din taciri Fethullaçı Terör Örgütü’nün Türk milletine ve Türk devletine karşı yaptıkları kalkışmanın üzerinden tam 3 yıl geçti. 15 Temmuz 2016 gecesi Türkiye Cumhuriyeti’ni uçurumun kenarından alan Büyük Türk milletinin yıkılmaz azmi ve sarsılmaz imanıdır. Türk Ordusu’nun silahlarıyla Türk milletine ölüm kusan hainlerin gerçek yüzü 15 Temmuz gecesi herkes tarafından anlaşılmıştır. Herkes tarafından diyorum, çünkü Fetö’nün yapısını ve neye hizmet ettiğini yıllar yılı ifade etmeye çalışan, bunu ifade ettiği için dinsiz imansız olmakla itham edilen vatanseverler ve Türk Milliyetçileri, tarihin her devrinde olduğu gibi o karanlık gecede de üstlerine düşen sorumluluğu fazlasıyla yerine getirmiştir. Türk milleti 15 Temmuz gecesi ülkesini ve vatanını tehlike altında gördüğü zaman neler yapabileceğini bir kere daha tüm dünyaya göstermiştir. Her şeyini, hatta canını hiçe sayarak ülkesi için tankların önünde duran, kurşunlara göğsünü siper eden bu büyük millet, dünyada eşi görülmemiş bir destanı kanıyla ve canıyla yazmıştır. Türk milletinin ve devletinin geleceğine, demokratik birikimine karşı yapılan hain darbe girişimi, tüm halkımızı, bağımsızlık timsalimiz ay yıldızlı bayrağımız altında toplamış, büyük bir millet olmanın yani Türk milleti olmanın ne demek olduğu hainlerin belleğine bir kere daha kazımıştır. Lakin burada önemli olan 15 Temmuz’u klişe cümlelerle anmak değildir. Önemli olan ülkemizi o karanlık geceye götüren süreci iyi anlamak ve yine aynı hatalara düşmemektir. Ergenekon ve Balyoz kumpası, 2010 referandumu üzerinde çok düşünülmesi ve ders alınması gereken süreçlerdir. Türk Ordusu’nun tasfiyesi, Türk ülkesinin bölünmesi için kurgulanan bu süreçlerde, kumpasların savcılığını yapan zihniyetin, 15 Temmuz’a giden süreci iyi tahlil etmesi gereklidir. Hükümetin 15 Temmuz’dan çıkardığı derslerle acilen özeleştiri yapıp, Türk milletinin egemenliğini elinden almak isteyen tüm cemaat, tarikat ve oluşumlarla arasına acilen mesafe koyması gerekir. Fetö’nün boşalttığı yerleri başka cemaat ve tarikatlarla doldurmaya çalışmak yeni 15 Temmuz’ların yaşanmasına yol açmak demektir. Unutmamak gerekir ki, din ile siyaset yapılan her yerde emperyalistlere hizmet eden kuklalar ve hainler vardır.

RUHLARI ŞAD OLSUN. NE MUTLU TÜRK’ÜM DİYENE!

Ülkesine karşı yapılan saldırıyı canı ve kanı pahasına püskürten, Fetöcü hainlere geçit vermeyen Büyük Türk milleti bundan sonra da bu gibi hain girişimlere izin vermeyeceğini aşikardır. Bu vesile ile 15 Temmuz hain darbe girişimini bir kere daha lanetliyor, bu karanlık gecede aralarında Bolulu Polis Memuru Ozan Özen’in ve BAİBÜ öğrencisi Fatih Kalu’nun da olduğu 249 şehidimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun. Ne Mutlu Türk’üm Diyene!.