Sadece, Kur’an sevmek yetmez

Bolu İl Müftülüğüne bağlı Yumrukaya Köyü Camii Kız Kur'an Kursu’nun Öğreticisi Hüsna Demirer, kursun çevresinde beslediği hayvanlarla, Yaz Kur’an kursuna katılan çocuklara ve ihtiyaç odaklı açılan kursa devam eden kadınlara hayvan sevgisini aşılıyor. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Kur’an Kursu Öğreticisi Demirer, "Çocukların kalplerine küçük yaşlarda hayvan sevgisini yerleştirmek çok önemli. Yaz Kur’an Kurslarına devam eden öğrencilerle yapılan çeşitli etkinliklerimiz ve spor faaliyetleri çocukların ilgisini çekmişti. Kursa daha istekli geldiler. Ders aralarında, istirahat zamanlarında da çocukların hayvanlarla zaman geçirerek, çok mutlu ve huzurlu olduklarını gözlemledim. Ayrıca şuan hala kursa devam eden kadınlar da kursun çevresindeki hayvanlara ve kursun içindeki kedilere sevgiyle yaklaşıyorlar, onlara hep beraber yiyecek ve su veriyoruz. Bilhassa kediler sabahleyin kursun açılma vaktini biliyor. Her sabah bizimle beraber kursa geliyor, biz ders yaparken onlar özgürce dolaşıyor, oynuyor ve uyuyorlar. Onlara sevgi ile yaklaştığımızda merhamet gösterdiğimizde onlar da bize sevgilerini gösteriyor. Bizim hayvan dostu Kur’an Kursu olduğumuzu bilen Türkiye Diyanet Vakfı Bolu Şubesi Kadın Kolları kursumuzu ziyaret ettiler. Yanlarında kedilerimiz için mama ve yiyecekler getirerek kendi elleriyle beslediler, onları sevdiler. Biz misafirlerimizin ziyaretinden dolayı çok mutlu olduk. Tekrar gelmelerini istedik. Allah onlardan razı olsun" ifadelerini kaydetti.