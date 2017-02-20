Haber: Kasım ŞAHİN

6 haftadır 3 puana hasret olan kırmızı beyazlı ekip, Ümraniyespor maçına mutlak 3 puan için sıkı bir çalışma yaparak maç saatini beklemeye başladı. Bu heyecan protokole de yansıdı. Bolu Valisi Aydın Baruş, CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Ak Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay’da Boluspor’a destek vermek için tribünde yerlerini aldılar. Ne var ki bu dörtlü maç sonuna kadar hiç mi hiç birbirlerinin yüzünü bile bakmadı ve sadece sahaya odaklanarak maçı izlediler. Bu ilginç karelerde CHP Milletvekili Özcan ile mahkemelik olduğu Vali Baruş’un soğuk tavırları ve hemen hemen her ortamda birbirlerine ağır eleştirilerde bulunan Alaaddin Yılmaz’ın hiç konuşmaması gözlerden kaçmadı.

Özcan ayrıca son günlerde Ak Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay’la da referandum nedeniyle sözlü tartışmalar içerisine girmişti. Özcan ile Doğanay’ın arasına oturan Belediye Başkanı Yılmaz ikili arasında adeta etten duvar ördü. Boluspor-Ümraniyespor maçı böylesine bir kareyi de ortaya çıkartmış oldu.

Birbirleriyle kavgalı olan 4 kişi yan yana oturarak sadece sporun birleştirici yönünü sergiledi. Tüm protokol havanın soğuk olması nedeniyle mont ve palto ile otururken Doğanay’ın ceketle maçı izlemesi gözlerden kaçmadı. Göstermelik dostluk taraftarlar arasında da gülüşmelere neden oldu.