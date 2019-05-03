Şafak operasyonu

Haber: Birol ERTUNÇ

Bolu’da suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suç örgütüne üye olma, örgüt faaliyeti çerçevesinde yağma, 6136 Sayılı Yasaya Muhalefet, kasten yaralama, tefecilik, kumar oynanması için yer ve imkansağlama suçları kapsamında yürütülmekte olan soruşturmaya esas olmak üzere, KOM Şubesi ekipleri saat 07.00 itibariyle eş zamanlı olarak gerçekleştirilen arama, el koyma ve gözaltı işlemleri neticesinde 9 şüphelinin tamamı yakalandı.

Bu sabah saat 07.00 sularında yapılan operasyon kapsamında suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla şüpheli S.B. ve suç örgütü üyeleri E.T., E.G., F.Y. , E.B., G.Ç, F.K., M.E. ,N.A. hakkındaki soruşturma işlemleri devam ediyor.

Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2019, 13:46