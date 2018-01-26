Haber: Semih Baykal

Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine Hamiyet Özusta adlı bir kadın karın ağrısı nedeniyle başvuruda bulundu. Yapılan tetkiklerde, Özusta’nın safra kesesinde taş olduğu tespit edildi. Genel Cerrahi Hastalıkları Uzmanı Rıdvan Çakmaz tarafından ameliyat edilen Özusta’nın safra kesesinden yaklaşık 550 tane taş çıkarıldı. Ameliyat sonrası hastadan yaklaşık 550 tane taş çıkması, doktorları bile şaşırttı. Operasyonun ardından sağlığına kavuşan Özusta, safra kesesinden bu güne kadar çıkan en fazla taş rekorunun sahibi oldu.