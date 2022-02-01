Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğü danışmanlık hizmeti alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Safranbolu İşletme Müdürlüğüne Bağlı İşletme Şefliklerinde Her Türlü Silvikültürel Faaliyetlerin Teknik Kontrol ve Takibi, Kayıt Altına Alınması ve Raporlanması Danışmanlık Hizmet Alımı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

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