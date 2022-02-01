Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Safranbolu İşletme Müdürlüğüne Bağlı İşletme Şefliklerinde Her Türlü Silvikültürel Faaliyetlerin Teknik Kontrol ve Takibi, Kayıt Altına Alınması ve Raporlanması Danışmanlık Hizmet Alımı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğü danışmanlık hizmeti alacak
SAFRANBOLU İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI İŞLETME ŞEFLİKLERİNDE HER TÜRLÜ SİLVİKÜLTÜREL FAALİYETLERİN TEKNİK KONTROL VE TAKİBİ, KAYIT ALTINA ALINMASI VE RAPORLANMASI DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İŞİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-SAFRANBOLU DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
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