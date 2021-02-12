Sağanak ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan sağanak ve sis, güzergahı kullanan sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Sağanak ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Haber: Ceylan Beykoz

D-100 karayolu Bolu Dağı kesiminde sağanak yağış ve sis etkili oluyor. Sağanak ve sis bölgede Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ile Seymenler mevkilerinde ulaşımı olumsuz etkiliyor. Görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düştüğü güzergahta görev yapan Karayolları ekipleri, sis lambaları ve ışıklı tabelalarla sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıyor. Trafik ekipleri ise sürücülere yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları yönünde uyarıda bulunuyor.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Genel Başkan, “Öbür türlü tam bir facia olurdu”
Genel Başkan, “Öbür türlü tam bir facia olurdu”
  1. Bolu

banner124