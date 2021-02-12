Sağanak ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Haber: Ceylan Beykoz

D-100 karayolu Bolu Dağı kesiminde sağanak yağış ve sis etkili oluyor. Sağanak ve sis bölgede Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ile Seymenler mevkilerinde ulaşımı olumsuz etkiliyor. Görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düştüğü güzergahta görev yapan Karayolları ekipleri, sis lambaları ve ışıklı tabelalarla sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıyor. Trafik ekipleri ise sürücülere yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları yönünde uyarıda bulunuyor.