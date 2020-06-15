Sağanak yağış etkili oluyor

İlimizde gece başlayan ve etkisini arttırarak devam eden sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Sağanak yağış etkili oluyor
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Sağanak yağış etkili oluyor

Sağanak yağış etkili oluyor

Haber: Aysun Beykoz

Kent merkezinde gece başlayan ve etkisini artırarak devam eden sağanak nedeniyle yol kenarlarında su birikintileri oluşmaya başladı. Su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor. Sabah saatlerinde işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar şemsiyelerle kendilerini sağanaktan korumaya çalıştı. Bolu Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, ani sel, su baskını ve yıldırım isabet etmesi konusunda vatandaşları uyararak, yağışların hafta sonuna kadar aralıklarla etkili olmasını beklediklerini ifade etti.

Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2020, 11:17
Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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