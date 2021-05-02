Sağanak yağış geliyor!

Haber: Aysun Beykoz

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan hava tahmin raporlarına göre önümüzdeki 5 günde ilimizde hava sıcaklıkları artışa geçiyor. Artan hava sıcaklıklarının yanı sıra gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Önümüzdeki günlerde kendini gösterecek olan güneşin, yerini zaman zaman bahar yağmurlarına bırakması öngörülüyor. Pazartesi parçalı bulutlu olan havanın yanı sıra Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Meteorolojiden yayınlanan hava tahmin raporuna göre ilimizde hava bu hafta şu şekilde olacak:

3 Mayıs Pazartesi: Parçalı bulutlu, en düşük 13 en yüksek 27 derece

4 Mayıs Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı, en düşük 11 en yüksek 21 derece

5 Mayıs Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı, en düşük 7 en yüksek 22 derece

6 Mayıs Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı en düşük 9 en yüksek 23 derece

7 Mayıs Cuma: Parçalı bulutlu en düşük 7 en yüksek 24 derece

Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2021, 15:25