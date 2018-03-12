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12 Mart 2018 Pazartesi
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    • Sağanak yağış geliyor

    Meteoroloji’den alınan bilgilere göre Bolu’da sıcaklıklar artarken Pazartesi günü yağış beklenmiyor. Salı gününde itibaren etkili olacak yağışlı hava Cuma gününe kadar etkisini sürdürecek.

    12 Mart 2018 Pazartesi 09:00
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    Sağanak yağış geliyor
    HABER:Ceylan Beykoz

    Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde sıcaklıklarda artış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde 2 ila 4 derece artacak ve mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Salı gününden itibaren Bolu yağışlı havanın etkisine girecek. Yağışlar Cuma gününe kadar sürecek. 12 Mart Pazartesi sisli olması beklenen hava sıcaklığı en düşük 5°C en yüksek 17°C olacak. 13 Mart Salı gök gürültülü sağanak yağışlı olması beklenen hava en düşük 6°C en yüksek 14°C gerçekleşecek.

    İŞTE 10 GÜNLÜK HAVA DURUMU;

    Anahtar Kelimeler: Meteoroloji’den, Alınan, Bilgilere, Göre, Bolu’da

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