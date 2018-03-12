HABER:Ceylan Beykoz

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde sıcaklıklarda artış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde 2 ila 4 derece artacak ve mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Salı gününden itibaren Bolu yağışlı havanın etkisine girecek. Yağışlar Cuma gününe kadar sürecek. 12 Mart Pazartesi sisli olması beklenen hava sıcaklığı en düşük 5°C en yüksek 17°C olacak. 13 Mart Salı gök gürültülü sağanak yağışlı olması beklenen hava en düşük 6°C en yüksek 14°C gerçekleşecek.

İŞTE 10 GÜNLÜK HAVA DURUMU;

