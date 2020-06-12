Sağanak yağış hayatı felç etti

İlimizde akşam saatlerinde başlayan sağanak dolu yağışı hayatı felç etti. Aniden bastıran dolu nedeniyle bazı iş yeri evlerde su baskınına sebep olurken yollar adeta gölete döndü.

Sağanak yağış hayatı felç etti
HABERİN GALERİSİ
Sağanak yağış hayatı felç etti

Sağanak yağış hayatı felç etti

Haber: N. Halid Altundal

İlimizi etkisi altına alan yağışlı hava dalgası akşam saatlerinde etkisini artırdı. Aniden bastıran sağanak dolu yağışı sebebiyle vatandaşlar ve araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Yaklaşık bir saat etkili olan yağışın ardından bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları meydana geldi. Şehir merkezinde bazı bölgelerde ise sağanak yağış sebebiyle biriken sular adeta gölet oluşturdu. Araç sürücüleri 30 santimetreyi bulan su birikintilerinden güçlükle geçebildi. Öte yandan aniden bastıran yağışa hazırlıksız yakalanan esnaflar da dükkanlarına su dolmaması için yoğun çaba sarfetti.

Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2020, 23:45
Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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