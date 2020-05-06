Sağanak yağış Ömerler’de sele neden oldu

Haber: N. Halid Altundal

İlimiz Merkez ilçe Ömerler köyünde, günlerdir etkili olan sağanak yağış dolayısıyla Karayollarına ait kanallar tıkandı. Tıkanan kanallar sebebiyle Abant yolu üzerinde köy girişinde bulunan yolları ve evlerin bahçesini su bastı.

KÖYLÜLERDEN KARAYOLLARINA TEPKİ

Köy sakinleri karayolları ekiplerine defalarca kanalın temizlenmesi için bilgi verdiklerini ancak yetkililerin yıllardır burayla ilgilenmediğini söyledi. Köy girişinde evi bulunan bir vatandaş, “Karayollarının su kanalı var. Kaç senedir kanal tıkalı. Sorunun giderilmesi için Karayollarına müracaat ettik, dilekçe verdik. Gelip ‘bir şey yok’ diyerek gidiyorlar. Yağmur yağınca burası tıkanıyor, bizim evin önüne geliyor sular. Bugün de yetkilileri aradık, ‘Yok şef toplantıda, orada burada…’ diyerek ilgilenmiyorlar. Kimse gelmedi. Üç dört seneden beri yapacağız diyorlar, ancak havalar düzelince ilgilenmiyorlar” diyerek karayollarına tepkisini dile getirdi.