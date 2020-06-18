Sağanak yağış sonrası bir evi su bastı

Son günlerde ilimizi etkisi altına alan yağışlar sonucu İzzet Baysal Mahallesinde zemin katta bulunan bir evi su bastı. Bolu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri olay yerine giderek suyu tahliye etti.

Sağanak yağış sonrası bir evi su bastı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Yaklaşık bir haftadır ilimizi etkisi altına alan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, dün akşam saatlerinde yağan dolu ve yağmur yağışının ardından İzzet Baysal Mahallesi Subaşı Sokak’ta bulunan Müyesser Seymen adlı vatandaşa ait evi ve bitişiğinde bulunan garajı su bastı.  Olay yerine giden Bolu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri suyu tahliye etti. Suyun tahliye edilmesinin ardından Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ile Defterdarlık Hasar Tespit ve Zarar tespit ekipleri tarafından gerekli çalışmalar yapılarak evde meydana gelen hasar tespit edildi.  Bolu AFAD İl Müdürlüğü sosyal medya hesabından sel anında neler yapılması gerekenlerin yer aldığı bir video paylaşılarak uyarılarda bulunuldu. 

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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