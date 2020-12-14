Sağanak yağış uyarısı

İlimiz ve çevresinde bugün sabah saatlerinden itibaren kent genelinde sağanak yağışların etkili olacağı bildirildi. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre yağışlı hava üç gün etkili olacak.

Sağanak yağış uyarısı


Haber:Volkan Yılmaz

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Bolu’da bugün sabah saatlerinden itibaren batı ilçelerinden başlayarak zamanla il genelinde yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli, merkez ve çevrelerinde ise şiddetli ve yer yer aşırı (100 kg/m2 üzeri) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın beklendiği belirtildi. Rüzgarın da güneydoğu yönlerden fırtına (50-70 ve 80km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, küçük çaplı dolu yağışı, hortum, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenildi.

Öte yandan ilimizde bugün başlayacağı ön görülen yağışlar gittikçe etkisini artıracak ve Çarşamba gününe kadar sürecek. Hava sıcaklıkları da yağışlara bağlı olarak düşüşe geçecek. Bugün 13 derece dolayında gerçekleşmesi beklenen gündüz en yüksek sıcaklığın yarın 9 sonraki gün ise 7 derecelere kadar düşecek. Haftanın en düşük sıcaklığı ise Cuma günü yaşanacak. Cuma günü gece sıcaklığının 0 derece olması bekleniyor. Haftaya gece sıcaklıkları eksi derecelere ineceği belirtildi.

İŞTE 10 GÜNLÜK HAVA DURUMU;

Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2020, 00:14
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